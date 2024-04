Il Napoli prepara la trasferta di Monza. Kvaratskhelia e Ngonge ancora fermi ai box

Il Napoli ha continuato ad allenarsi questa mattina, per preparare al meglio la prossima gara di campionato, che gli uomini di Calzona giocheranno in trasferta sul campo del Monza. I due infortunati Kvaratskhelia e Ngonge, hanno svolto un lavoro personalizzato, per recuperare dai rispettivi problemi fisici. Questo il report dell’allenamento odierno, pubblicato dal club partenopeo sul proprio sito:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico. Il gruppo ha chiuso la seduta disputando una partitina a campo ridotto. Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra”.

Foto: Instagram Kvratskhelia