Il Napoli prende a pallate il Verona: 5-2, Kvaratskhelia incanta

Gol e spettacolo al Bentegodi: sono ben 7 i gol messi a segno in Hellas Verona–Napoli. Sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio con Lasagna al 29′ bravo a sbucare sul secondo palo e a spingere in porta un pallone spizzicato da Gunter. Immediata al risposta degli uomini di Luciano Spalletti. Al 37′ è l’uomo più atteso in casa azzurri a ristabilire la parità: cross di Lozano e ottimo colpo di testa di Kvaratskhelia che insacca alle spalle di Montipò. Allo scadere arriva anche il gol del vantaggio degli azzurri con Osimhen che, come Lasagna, sbuca sul secondo palo e mette a segno il sorpasso del Napoli. Alla ripresa il Verona rientra in campo con la voglia di recuperare la partita e, dopo appena 3′, riacciuffa gli azzurri grazie al gol di Henry. Ma, come nel primo tempo, la reazione del Napoli è immediata: Zielinski porta nuovamente in vantaggio gli azzurri. Poi, Lobotka e, infine, Politano chiudono la partita in favore dei ragazzi di Spalletti.

Foto: Napoli Instagram