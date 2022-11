Il Napoli perde (Salah e Nunez), ma è primo. Bayern-Inter 2-0 (Pavard e Choupo-Moting)

Arrivano due sconfitte in trasferta per le due italiane impegnate questa sera. Il Napoli perde la sua prima gara in stagione in casa del Liverpool. Un ko ininfluente per la squadra di Spalletti, che grazie alla differenza reti dell’andata, si qualifica prima nel girone. Il Liverpool si impone 1-0, con un gol di Salah all’85’. Nel finale, al 98′, arriva anche il 2-0 dei Reds, con Darwin Nunez. Al 53′ annullato un gol ad Ostigard per il Napoli, per questione di millimetri.

Liverpool e Napoli chiudono a 15 punti, ma Napoli primo per la differenza reti favorevole.

Chi chiude a punteggio pieno è invece il Bayern, inarrestabile, che batte l’Inter 2-0 all’Allianz Arena. Un gol per tempo per i bavaresi, la sblocca Pavard nel primo tempo, la chiude Choupo-Moting nella ripresa. Nel mezzo, proteste Inter per un rigore, e un gol clamoroso fallito da Lautaro.

Bayern primo con 18 punti, l’Inter passa seconda con 10.

Foto: twitter Liverpool