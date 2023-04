Il Napoli perde pezzi: Mario Rui e Politano saltano la trasferta di Torino

Dopo la cocente eliminazione di ieri sera, il Napoli è tornato in campo per preparare la sfida di domenica contro la Juventus. Tra le varie attività svolte in mattinata sono arrivati anche i report clinici per Mario Rui, Politano e Rrhamani. I primi due sono sicuramente out per la sfida contro i bianconeri, il portoghese ha una infrazione alla testa del perone destro. Per l’esterno italiano invece una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Per il centrale azzurro invece si registra una leggera distorsione alla caviglia destra e sarà valutato giorno dopo giorno e la speranza è quella di averlo in campo per questo turno di campionato.

Foto: Mario Rui Demme allenamento Twitter Napoli