Il Napoli parte in sesta: 6-1 all’Anaune Val di Non nella prima amichevole estiva

Il Napoli di Rudi Garcia parte in sesta: 6-1 all’Anaune Val di Non. Tutto facile per i campioni d’Italia, con Politano, Vergara, Cioff, Coli Saco, Iaccarino e Oliveira. Realizzata su rigore l’unica rete della formazione locale.

Foto: Instagram Napoli