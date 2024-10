Il Napoli non si ferma: Di Lorenzo abbatte il Lecce, +5 sull’Inter

Napoli- Lecce finisce 1 a 0. Nel primo tempo è il Napoli a fare la partita, ma la difesa del Lecce resiste agli attacchi piazzando un muro in difesa. Al 28′ un gol di Di Lorenzo viene annullato per fuorigioco. Ngonge e Lukaku sicuramente i più pericolosi. Si va nello spogliatoio sullo 0-0. Nella ripresa la musica è decisamente diversa e la trama della partita non cambia, con i partenopei che non solo continuano a dettare i ritmi di gioco ma questa volta riescono ad essere incisivi. Al 61′ contatto in area tra Politano e Banda, Tremolada a colloquio con il VAR ma non c’è nulla per il direttore di gara. Al 72′ due cambi per i padroni di casa, entrano Kvaratskhelia e Raspadori. Da qui il match diventa tutto in discesa. Al minuto 73 cambia il parziale, gol di Di Lorenzo e questa volta la rete è valida. L’azione nasce da un calcio d’angolo battuto con precisione, McTominay svetta di testa e indirizza verso la porta, costringendo Falcone ad un intervento precario, che consente al capitano del Napoli di insaccare il pallone in rete con un tap-in vincente. Al 92′ un Di Lorenzo già ammonito stende Rebic, Tremolada lo grazia, niente doppia ammonizione. La squadra di Conte consolida il primo posto e attende il responso dal Derby d’Italia.

Foto: Instagram Di Lorenzo