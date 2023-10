Il Napoli non c’è, il Milan sì: doppio Giroud e 2-0 rossonero all’intervallo

Si è concluso il primo tempo al Maradona tra Napoli e Milan. I rossoneri conducono con un netto 2-0, grazie a una doppietta di Giroud. Inizio positivo del Napoli, alcune chance per Raspadori, ma al 22′, alla prima occasione, Giroud di testa insacca in rete un ottimo colpo di testa per il vantaggio rossonero. Il Milan prende fiducia, il Napoli si innervosisce. I rossoneri prendono il possesso del gioco e al 31′ colpiscono ancora.

E’ ancora Giroud a colpire e a gelare il Maradona. Il Napoli accusa il doppio colpo, il Milan accellera per approfittare dello sbandamento dei campani. E’ Reijnders ad avere la palla del 3-0, ma la spreca. Un ottimo Milan al Maradona in questi primi 45 minuti. Napoli non pervenuto, fischi del Maradona per Garcia e i suoi uomini.

Foto: Instagram Milan