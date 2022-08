Il Napoli nel mondo di Kvaratskhelia: doppietta e show. A segno anche Osimhen e Kim (4-0)

Khvicha Kvaratskhelia si è preso il Napoli senza “se” e senza “ma”. Dopo l’esordio eccellente a Verona, il georgiano è stato grande protagonista nel largo successo degli azzurri contro il Monza. Doppietta e giocate di classe, a conferma dell’autentico affare del Napoli realizzato lo scorso marzo, circa 10 milioni per portare Kvicha alla corte di Spalletti. Kvaratskhelia ha aperto le danze al 35’ con un siluro sotto l’incrocio dopo un’azione personale. Poi ha assistito al raddoppio di Osimhen al 47’ pt, una conclusione imprendibile su assist di Anguissa. Ma il georgiano, ispiratissimo, ha lasciato il segno al 17’ st con una giocata irresistibile: servito da Lobotka, si è liberato di Antov e ha bruciato Di Gregorio con un diagonale di sinistro, conclusione imprendibile. Poi il georgiano si è preso la standing-ovation, lasciando a Elmas. Il Monza ha potuto poco (gol annullato a Petagna), intanto il Napoli è entrato sempre più nel mondo di Kvaratskhelia. In pieno recupero il poker è stato firmato da Kim di testa, soddisfazione anche per l’altro nuovo acquisto di De Laurentiis.

Foto: twitter Napoli