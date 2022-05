Il Napoli in scioltezza a La Spezia: tris con Politano, Zielinski e Demme

Il Napoli chiude in scioltezza il suo campionato grazie alla netta vittoria ottenuta contro lo Spezia di Thiago Motta per 3-0. Ad aprire le marcature ci pensa al 4′ Politano con un tiro di sinistro che non da scampo a Provedel, al 11′ la partita è stata momentaneamente sospesa a causa di scontri accesi avvenuti fra le due tifoserie interrotti dopo dodici minuti. Il Napoli al 25′ trova il gol del raddoppio grazie alla rete siglata da Zielinski reso valido grazie al Var, che di sinistro non da neanche lui scampo a Provedel. Al 36′ i partenopei chiudono definitivamente il match grazie alla rete siglata da Demme che colpisce con il destro colpisce al volo il pallone e la insacca. Lo Spezia prova ad accorciare le distanze sul finire del primo tempo ma viene annullato il gol a Manaj con il Var. Il Napoli con questo successo vendica la sconfitta della gara d’andata al Maradona e chiude il campionato a 79 punti.

Foto: Twitter Napoli