Il Napoli in partenza per Riyad: il comunicato del club

“Il Napoli è partito questa mattina per Riyadh dove parteciperà alla EA Sports FC Supercup che andrà in scena in Arabia Saudita. Gli azzurri, campioni d’ Italia, giocheranno contro la Fiorentina la prima semifinale, allo “Al-Awwal Park Stadium”, giovedì 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane). L’altra semifinale, Inter-Lazio, si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali. La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali” – si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale della società azzurra. Di seguito, i 24 convocati per la Supercoppa: Portieri: Idasiak, Gollini, Meret, Contini. Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, D’Avino, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera. Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka, Gioielli, Lindstrom. Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Foto: sito ufficiale SSC Napoli