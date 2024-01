Il Napoli in Arabia Saudita: De Laurentiis con gli abiti da sceicco

Il Napoli si prepara per la gara di domani con la Fiorentina valida per la prima semifinale di Supacoppa Italiana.

Il club azzurro ha voluto ringraziare per l’ospitalità il club dell’ Al-Shabab per l’ospitalità in questi giorni, pubblicando una foto di De Laurentiis vestito da sceicco.

Grazie agli amici della società Al-Shabab per l’ospitalità di questi giorni agli allenamenti pic.twitter.com/Fl95Hl7mYi — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2024

