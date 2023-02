Il Napoli è una macchina: 3-0 a La Spezia, rigore di Kvaratskhelia e doppio Osimhen. Più 16 sulle seconde

Continua la corsa del Napoli verso lo scudetto, gli azzurri al Picco contro lo Spezia passano con un rotondo 0-3 maturato nella ripresa (Kvaratskhelia e due volte Osimhen). Reggono bene i padroni di casa nella prima frazione: si affacciano verso i pali difesi da Meret e limitano gli ospiti difendendo bene. L’occasione più importante dei primi 45′ è arrivata all’11’ con il colpo di testa di Di Lorenzo: il suo tentativo di poco non centra lo specchio della porta. Nella ripresa cambia la musica, gli azzurri prendono le misure e passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Kvaratskhelia dopo il fallo di mano di Reca. Al 60′ ci prova ancora l’attaccante georgiano: Dragowski blocca in tuffo. Al 68′ arriva il raddoppio del Napoli, Victor Osimhen anticipa il portiere avversario e insacca di testa. Quattro minuti dopo e arriva la doppietta personale per il nigeriano e la rete dello 0-3 finale per gli azzurri: Kvaratskhelia appoggia un pallone semplice, che Osimhen non può sprecare. In attesa del derby, gli uomini di Spalletti volano a +16 sull’Inter seconda (a pari punti con la Roma, ma ha già vinto ieri contro l’Empoli). Sempre più capocannoniere la punta ex Lille con sedici reti in diciassette presenze.

Foto: Twitter ufficiale Napoli