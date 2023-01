Il Napoli è stata l’ultima a cadere, adesso nessuna squadra è imbattuta nei top 5 campionati europei

Nessuna squadra dei grandi campionati europei è imbattuta. Il Napoli, reduce dal ko di questa sera in casa dell’Inter, era infatti l’unica squadra europea a non aver fatto registrare sconfitte in campionato a questo punto della stagione, dopo la recente sconfitta del Paris Saint–Germain contro il Lens. Nel calcio professionistico italiano, l’unica squadra senza sconfitte in campionato rimane il Catanzaro che guida il girone C di Lega Pro a quota 54 punti.

Foto: Instagram Napoli