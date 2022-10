Il Napoli domina i Rangers, 2-0 all’intervallo. Doppietta di Simeone

Termina 2-0 la prima frazione di gioco al Maradona tra il Napoli e Rangers. Partono forte gli uomini di Luciano Spalletti e dopo 10′ arriva subito la prima rete firmata da Giovanni Simeone: bella verticalizzazione di Di Lorenzo e grande girata di prima intenzione dell’argentino, che stoppa e conclude incrociando e beffando McGregor sul palo più lontano. Al 16′ arriva anche la doppietta di Simeone: Mario Rui, dalla trequarti, imbecca perfettamente il Cholito che, di testa in tuffo, insacca per il 2-0. Ma il Napoli non si ferma, gioca e convince. E sfiora anche il gol del 3-0 con Ndombele, ma il tiro del francese si stampa con forza sulla traversa. Dominio Napoli, gli azzurri sembrano essere in pieno controllo della gara.

foto: Instagram Napoli