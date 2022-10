Il Napoli continua a volare: perla di Osimhen e Roma abbattuta all’Olimpico

Termina 0-1 all’Olimpico: il Napoli vince anche contro la Roma. Partita intensa, soprattutto sul piano fisico. La prima occasione della partita capita sui piedi di Abraham, ma il centravanti inglese spreca a pochi passi. Il primo intervento di un portiere arriva appena prima della mezz’ora quando Rui Patricio para sicuro un tiro, non troppo pericoloso, di Zielinski. Al 38′ la prima grande emozione della partita: Ndombele prova ad aggirare Rui Patricio, ma il portiere giallorosso prende la palla e poi travolge il centrocampista azzurro. Irrati vede un fallo del portiere di casa, il VAR richiama il fischietto toscano allo schermo e, una volta rivisto l’episodio, revoca il rigore. La ripresa riparte sulla stessa onda della prima frazione. Ma all’80’ arriva la zampata del Napoli che passa in vantaggio con Victor Osimhen, autore di un gol capolavoro: lancio profondo di Politano, che coglie in verticale il suo attaccante, abile a sfilare alle spalle di Smalling e freddare Rui Patricio con un diagonale violentissimo e preciso, diretto all’angolo della porta di Rui Patricio. Undicesima vittoria consecutiva degli azzurri e primo posto consolidato a +3 dal Milan secondo.

Foto: Napoli Instagram