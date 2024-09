Il Napoli conduce a Cagliari con Di Lorenzo (0-1). Meret salva su Mina e Gaetano

Il Napoli conduce 1-0 in casa del Cagliari al termine di un lunghissimo primo tempo, interrotto per circa 8 minuti per lancio di fumogeni e petardi da parte di entrambe le tifoserie.

Il Napoli inizia bene, chance con Kvara dopo alcuni minuti. Poi al 18′ il gol del vantaggio azzurro. Azione di Lobotka, scarico per Lukaku che serve Di Lorenzo, il capitano calcia di sinistro, palla deviata da Mina che spiazza Scuffet, 1-0 Napoli. I partenopei sfiorano il 2-0 con Politano, murato da Scuffet. Poi intorno alla mezz’ora il lancio di fumogeni e petardi, minaccia di sospendere la gara, dopo diversi minuti torna la calma e si riparte. Il Cagliari reagisce, grande chance al 37′ con Mina, su calcio piazzato, colpo di testa del colombiano, vola Meret. Ancora il Cagliari sfiora il pareggio, in pieno recupero, all’8′ minuto, con il grande ex Gaetano che sfiora il palo. Brividi ancora alla fine con una traversa ancora di Mina. Finisce il primo tempo col Napoli avanti 1-0. Ma il Cagliari è vivo.

Foto: twitter Napoli