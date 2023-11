Il Napoli conduce 1-0 sulla Salernitana all’intervallo. A segno Raspadori

Il Napoli conduce 1-0 sulla Salernitana al termine della prima frazione di gioco all’Arechi. Partono forte gli uomini di Rudi Garcia e al 13′ arriva la rete che sblocca l’incontro: break di Lobotka e servizio per Giacomo Raspadori che una volta entrato in area di rigore ha battuto Ochoa con un destro secco in diagonale che non ha lasciato scampo al portiere messicano. Al 40′ è sempre il Raspadori a sfiorare il vantaggio, ma Ochoa compie un grande intervento e tocca il pallone quanto basta per non farlo entrare in rete. Termina così la prima frazione di gioco all’Arechi.

Foto: Instagram Raspadori