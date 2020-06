Il Napoli celebra il record di Mertens: azzurri in campo con una maglia speciale

Una maglia personalizzata in onore di Dries Mertens. In occasione del match del “Bentegodi” contro il Verona, il Napoli è andato in campo con una speciale patch celebrativa “Dries Mertens All Time Top Scorer” che è stata apposta sulla manica sinistra delle divise da gioco di tutti i calciatori. Un riconoscimento per il campione azzurro che è a quota 122 reti diventando il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli