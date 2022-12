Il Napoli cade contro il Villarreal in amichevole: termina 3-2 al Maradona

Alla terza amichevole della sosta per il Mondiale, la prima giocata in casa, arriva la prima sconfitta del Napoli. Il Villarreal s’impone sugli azzurri col risultato di 3-2 grazie ad un ottimo secondo tempo. Submarino Amarillo in vantaggio dopo 12′ con Capoue, ma è immediata la reazione degli uomini di Spalletti che trovano il gol del pari con Osimhen. Nella ripresa, in quattro minuti, arriva il sorpasso degli spagnoli con Jackson e Moreno che portano il risultato sul 3-1. Ci penserà Kvaratskhelia ad accorciare lo svantaggio su calcio di rigore. Nel finale forcing del Napoli, a cui però non riesce la rimonta. Al Maradona finisce 2-3.

Foto: Instagram Villarreal