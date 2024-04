Il museo della Juventus si conferma un successo: è tra i primi 50 più visitati in Italia

Lo Juventus Museum è entrato ufficialmente nella classifica dei primi 50 musei più visitati in Italia. Il club bianconero, con la seguente nota, ha espresso tutta la propria soddisfazione per tale prestigioso traguardo ottenuto dalla struttura che ospita anche la ricca sala trofei della società piemontese:

“Avanguardia e qualità. È una notizia importante quella che riguarda lo Juventus Museum, inserito al 49° posto nella classifica dei musei più visitati in Italia. La graduatoria è stata stilata dal periodico mensile Il Giornale dell’Arte, confermando così l’ascesa del museo bianconero, che migliora la posizione 61 ottenuta nel 2023. A voler analizzare più nel dettaglio i dati registrati, lo Juventus Museum si colloca quinto tra i complessi della Città di Torino (sesto, considerando la provincia e tenendo conto della Reggia di Venaria); prima e unica struttura presente in classifica tra i musei sportivi attivi in tutta la nazione, un risultato notevole per la società bianconera. Passi in avanti concreti che confermano quanto di buono mostrato già nell’anno passato: nel 2023 i visitatori erano stati 147.330, con un incremento del 16% rispetto al 2022. Sono tante le iniziative portate alla luce nell’ultimo periodo, idee innovative che hanno avvicinato sempre più tifosi a questa meravigliosa realtà. Una su tutte l’inaugurazione del nuovo Tempio dei Trofei, avvenuta il 9 ottobre 2023, dove viene celebrata la raccolta delle coppe conquistate, con effetti speciali e atmosfera coinvolgente a 360 gradi. Per il 2024 è già stata consegnata la Supercoppa Italiana femminile vinta dalle Juventus Women, il 7 gennaio. La coppa si può ammirare nel Trophies Temple insieme a tutte le altre, in attesa di ricevere nuovi gioielli da esporre in questa sala molto speciale. Juventus Museum cresce e attende il popolo juventino. Diamante prezioso per tutti i tifosi bianconeri!”.

Foto: sito Juventus