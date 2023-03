Il “mostro” Haaland: ne fa 5, viene sostituito e frantuma record

10 gol in 6 partite di Champions, 32 gol nella massima competizione europea. Il “cyborg” Erling Haaland straccia record su record con la cinquina rifilata con il suo Manchester City al Lipsia. L’attaccante norvegese è destinato a superare tantissimi record in carriera, ricordando che ha soli 22 anni (23 da compiere) classe 2000.

Con i gol di stasera è il più giovane a raggiungere i 30 gol in Champions, superati Messi e Ronaldo. Con questa cinquina si porta anche in testa alla classifica marcatori della Champions.

Record che poteva ancora di più rimpinguare se non fosse stato per Guardiola che intorno al 60′ l’ha richiamato in panchina per la standig ovation meritatissima, Ma per il cyborg non mancheranno occasioni in futuro, per una notte certamente da ricordare.

Foto: twitter Manchester City