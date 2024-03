Il Monza vola in trasferta: è la quinta squadra di Serie A per rendimento esterno

Monza corsaro al Ferraris. Grazie alla rocambolesca vittoria di ieri sera per 2-3 contro il Genoa, i brianzoli hanno ipotecato la salvezza, potendo addirittura proiettarsi al sogno Conference League in vista del rush finale di stagione. Tutto ciò grazie allo straordinario rendimento lontano dalle mura amiche. Quella di ieri è stata infatti il quinto successo centrato su 14 gare giocate lontano dall’U-Power Stadium a cui vanno sommati anche quattro pareggi. 19 i punti totalizzati in trasferta, con gli uomini di Palladino che sono attualmente la quinta forza della Serie A al pari della Lazio e a tre lunghezze dal Napoli quarto. Statistiche da capogiro per una squadra che aveva ad inizio stagione come obiettivo minimo la salvezza.

Foto: Twitter A.C Monza