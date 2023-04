Il Monza vicino a Berlusconi: “Chi ci crede vince. Forza presidente, ti aspettiamo presto”. Il video social

Sui canali social del Monza è stato pubblicato un video in cui si vede il gruppo squadra che mostra vicinanza al proprietario del club Silvio Berlusconi. L’86enne è ricoverato in sala intensiva presso l’ospedale San Raffaele di Milano per la cura di un’infezione polmonare, oltre che per una leucemia mielomonocitica cronica. Il club si stringe attorno a Silvio Berlusconi con parole semplici dette in coro: “Chi ci crede combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede vince. Forza Presidente, ti aspettiamo presto”. Di seguito il video social.

(Foto: Twitter ufficiale Monza)