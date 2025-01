Il Monza trova la seconda vittoria del campionato con Ciurria e Maldini: 2-1 alla Fiorentina

Il Monza torna a fare punti: 2-1 alla Fiorentina, decidono le reti di Ciurria e Maldini. Il rullino della gara è chiaro fin dai primi minuti: i viola tengono il possesso della palla in cerca di uno spazio, gli uomini di Bocchetti, invece, cercano di intasare le linee di passaggio e colpire in contropiede cercando di colpire sugli errori degli ospiti. E il colpo arriva al 43′ con Patrick Ciurria che non lascia scampo a De Gea. Nella ripresa arriva il raddoppio del Monza, al minuto 63 è 2-0 sulla Fiorentina con gol di Daniel Maldini! Cross da destra di Pereira, Maldini anticipa secco Adli e con un mancino di prima intenzione lascia di stucco De Gea. Accorcia le distanze la Fiorentina al 73′ con Beltran su calcio di rigore. L’argentino, che si era conquistato il tiro dagli undici metri facendosi atterrare in area da Carboni, ha aperto il destro: Turati ha toccato ma non è bastato. I viola provano a spingere a caccia del pareggio, ma i brianzoli si difendono con ordine e portano la prima vittoria interna della stagione.

Foto: Instagram Monza