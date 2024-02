Il Monza supera nel finale il muro difensivo della Salernitana. All’Arechi la decidono Maldini e Pessina

E’ da poco terminato il match delle 18 di Serie A tra Salernitana e Monza. La sfida dell’Arechi si è conclusa sul risultato di 0-2. Un punteggio che inguaia ancor di più in graduatoria i campani, sempre più fanalino di coda del campionato con 13 punti e a sette lunghezze dalla salvezza. I biancorossi, a quota 36, agganciano invece momentaneamente la decima posizione in graduatoria occupata da Napoli e Torino.

Primo tempo dominato dall’equilibrio in quel di Salerno e con poche emozioni ad eccezione di un sussulto dell’ex di giornata Djuric, sfortunato dopo appena 80 secondi a centrare di piede il palo a Ochoa completamente battuto. Nella seconda frazione l’inerzia della gara cambia con gli ospiti che provano a tutti i costi a portare a casa il risultato, “martellando” di azioni offensive i propri avversari. Il muro eretto però in compartecipazione dal portiere e dalla difesa granata, nonostante l’infortunio e l’uscita anticipata dal campo dell’esordiente Manolas, resiste strenuamente fino a quasi 10 minuti dalla fine. Al 78′ Daniel Maldini spezza infatti il risultato di parità, sfruttando un uno due in area con Gagliardini e trovando la sua prima rete con la maglia dei lombardi. Passano 5 giri di lancette e gli uomini di Palladino raddoppiano, questa volta con Pessina abile a raccogliere la spizzata di uno scatenato Djuric e a battere di nuovo Ochoa. Nessun sussulto, poi, con i minuti che scorrono inesorabili fino al fischio finale.

Foto: Twitter Monza