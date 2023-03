Il Monza è tra le migliori squadre esordienti in Serie A

Salvezza ormai vicina per il Monza nella sua prima storica stagione in Serie A. Il club brianzolo ha vinto contro l’Empoli in casa ed è a quota 32 punti in 25 partite di campionato. Un esordio nella massima serie tutt’altro che scontato e che rientra tra i migliori della storia. Infatti, come riportato dalla società di elaborazione dati sportivi Opta, i lombardi sono la seconda miglior squadra (nell’era dei tre punti a vittoria) per punti ottenuti da esordiente in Serie A. Meglio del Monza solo il Chievo Verona che nella stagione 2001/2002 riuscì a raggiungere quota 40 punti dopo 25 partite.

Foto: Instagram ufficiale Petagna