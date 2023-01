Il Monza c’è, la Juve no: 0-2 all’intervallo all’Allianz Stadium. A segno Ciurria e Dany Mota

Si chiude con il Monza avanti 2-0 sulla Juventus la prima frazione di gioco all’allianz Stadium. Dopo 9′ passa in vantaggio la squadra di Palladino, ma il gol di Caprari viene annullata per fuorigioco. Vantaggio solo rimandato, infatti a portare gli ospiti in vantaggio ci ha pensato Patrick Ciurria, sull’ottima imbucata di Machin. La Juventus non reagisce, il Monza continua ad attaccare. E al 39′ arriva anche il raddoppio di Dany Mota dopo una giocata fenomenale da parte di Carlos Augusto.

Foto: Instagram Monza