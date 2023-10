Il Monza batte il Sassuolo 1-0. Decide Colombo. 0-0 tra Torino e Verona

Un solo gol nelle due gare delle 18.30 della 7a giornata di Serie A. E’ quello di Lorenzo Colombo del Monza, che batte il Sassuolo 1-0 a Reggio Emilia.

Sassuolo che quindi torna con i piedi per terra dopo le due imprese con Juventus e Inter. Primo tempo di marca neroverde, assalto degli emiliani, ma bravo anche Consigli che respinge il tiro di Ciurria. Poi salgono in cattedra Laurienté e Berardi, ma Di Gregorio si fa trovare sempre pronto e ferma gli attaccanti neroverdi. L’ultima chance capita a Laurienté, ma il suo tentativo da posizione favorevole si spegne alto sopra la traversa. Nella ripresa, riparte ancora meglio il Sassuolo, poi al 66′, doccia fredda per i padroni di casa. Colombo insacca in rete il vantaggio dei brianzoli. Al 75′, esordio di Papu Gomez con il Monza. Ancora Colombo, all’86’, trova la rete del 2-0 ma viene annullata per fuorigioco dell’ex Lecce. Nel finale, tentativi del Sassuolo, vani, vince il Monza 1-0. Cade il Sassuolo dopo le due vittorie pesantissime con Juve e Inter.

Finisce 0-0 a Torino, la gara con il Verona. Gara abbastanza bloccata, poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Ma sono i granata a rendersi più pericolosi: la prima, in apertura, capita a Seck ma Montipò è bravo a respingere con i piedi. L’altra, invece, in chiusura di primo tempo è di Lazaro, ma Montipò si allunga e devia in calcio d’angolo.

Nella ripresa, ancora Toro in assalto, chance nel finale per Schuurs, che calcia di controbalzo e sfiora la traversa. Finisce 0-0 a Torino.

In classifica, il Monza aggancia proprio il Sassuolo a 9, lo stesso Torino sale a 9, a 8 il Verona.

