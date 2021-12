Il Monza annuncia l’arrivo di Gaston Ramirez

Il Monza fa un pieno di fantasia prendendo lo svincolato Gaston Ramirez, un lusso per la Serie B, anche se rimasto per troppo tempo a spasso. La Serie A gli ha chiuso le porte in faccia, la Samp non ha approfondito, ecco quindi la necessità di scendere di categoria. Di seguito il comunicato ufficiale del club brianzolo: ”

Gastón Ramirez è un nuovo giocatore del Monza.

Il talentuoso centrocampista ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2022.

Si tratta del primo calciatore uruguaiano della storia del club brianzolo.

Nato il 2 dicembre 1990 a Frai Bento, cresce nel Penarol con cui vince il campionato di Clausura nel 2010, prima di approdare in Italia, al Bologna.

In due stagioni in rossoblù colleziona 58 presenze in Serie A con 13 reti.

Dall’estate 2012 comincia la sua avventura in Inghilterra che durerà cinque stagioni, tra Southampton, Hull City e Middlesbrough. Saranno 94 le sue presenze in Premier League con 9 gol.

Nel 2017 torna in Italia, per vestire la maglia della Sampdoria e riconferma tutto il suo valore in Serie A.

In quattro stagioni in blucerchiato gioca 121 partite in tutte le competizioni, segnando 16 reti.

Vanta 43 presenze con la nazionale uruguaiana con cui ha giocato i Mondiali 2014 in Brasile.

Benvenuto Gastón!

Foto: sito ufficiale Monza