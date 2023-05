Il Monza accoglie il Napoli in campo con il pasillo de honor

Dopo la Fiorentina domenica scorsa, anche il Monza ha accolto il Napoli con il pasillo de honor, formando un cordone di benvenuto nel momento in cui la squadra di Luciano Spalletti è entrata in campo per disporsi a centrocampo.

Foto: sito monza