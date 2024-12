Il Monaco condanna gli insulti razzisti contro Wilfried Singo. Il comunicato

Francia, continuano le polemiche sullo scontro Singo–Donnarumma. Il giocatore del Monaco è stato vittima di insulti razzisti sui social network.

Il club, con un comunicato ufficiale, ha preso fermamente le difese del proprio calciatore, condannando ogni forma di discriminazione:

“L’AS Monaco condanna con la massima fermezza le inaccettabili dichiarazioni razziste di cui Wilfried Singo è stato bersaglio sui social network dopo la partita di ieri sera contro il Paris Saint-Germain. Questi comportamenti non trovano posto nello sport, né in campo né fuori, e sono in totale contraddizione con i valori che il club difende”.

Foto X Monaco