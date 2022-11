Il momento difficile di Mendy: da miglior portiere della Champions del 2021 a riserva nel Chelsea. Ora i due errori con l’Olanda

Sono mesi difficili per il portiere Edouard Mendy, estremo difensore senegalese, in forza al Chelsea. Il giocatore, era stato premiato esattamente un anno fa, come miglior portiere della Champions, con le cui parate aveva permesso il successo nel 2021 dei Blues. Mendy anche in Nazionale, con il Senegal, aveva permesso con i rigori parati contro l’Egitto, prima di vincere la Coppa d’Africa a inizio 2022 e poi, sempre ai rigori, nello spareggio per il Mondiale ancora contro i Faraoni, di accedere a Qatar 2022.

Qualcosa però è cambiato da maggio in poi. Alcune prestazioni non esaltanti, gli sono costate il ruolo di primo portiere nel Chelsea, con Kepa che si è ripreso la titolarità, sia con Tuchel che poi con Potter. Mendy ha collezionato solo 7 presenze con i Blues. Ora l’esordio al Mondiale con il Senegal da diomenticare. Con due errori clamorosi, il primo in uscita, ha concesso due gol all’Olanda.

Da eroe a oggetto di critiche, la dura vita del calciatore e dei portieri. Sono mesi amari per Mendy, chiamato subito a un pronto riscatto.

Foto: twitetr Champions