Il Moenchengladbach guarda l’Inter sull’IPad. Poi esplode la festa

Curioso il modo in cui ha festeggiato la qualificazione agli ottavi di Champions League il Borussia Moenchengladbach, infatti il club tedesco dopo aver perso per 2-0 contro il Real Madrid, dipendeva dal risultato dell’Inter. I ragazzi si sono riuniti in cerchio nei pressi della loro panchina per guardare i minuti finali della gara di San Siro su un iPad, per poi esplodere di gioia al fischio finale.

Borussia Monchengladbach's players watched the end of the Inter game on an iPad 🙏

And they went CRAZY when they realised they were through to the last 16 🎉

FOOTBALL ❤️ pic.twitter.com/9u2bZdOmfD

— Goal (@goal) December 9, 2020