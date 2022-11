Il Modena a sorpresa sbanca Parma con Falcinelli e Bonfanti (2-1)

Termina per 2-1 a favore del Modena ai danni del Parma. La squadra di Tesser domina tutto il primo tempo mandando i difficoltà tutta la difesa avversaria. La prime rete arriva al 18, Tremolada mette in mezzo una punizione, di testa stacca Falcinelli alle spalle di Corvi. Raddoppio dopo 7 minuti, Tremolada inventa per Bonfanti, destro al volo imprendibile. Nella ripresa il Parma ha un moto d’orgoglio e finalmente inizia a far vedere qualche azione positiva. Bonfanti fa fallo in area. Sul dischetto il veterano Vazquez che dagli 11 metri non sbaglia e spiazza Gagno. Sopresa Modena che trova 3 punti importantissimi e si porta così al 11esimo posto e ora vede la zona playoff. Sconfitta che fa male per il Parma, che pecca sempre di concentrazione e continua a fare prestazioni buone alternate a partite giocate con insufficienza.

Foto: Logo Modena