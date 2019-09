Il ministro dello sport: “Fuori il razzismo dagli stadi con sanzioni più severe ed efficaci”

Negli stadi italiani si susseguono episodi di razzismo e, dopo quanto successo a Cagliari con Lukaku, nell’ultimo turno i cori rivolti a Dalbert hanno portato alla temporanea sospensione di Atalanta-Fiorentina. E l’immagine del nostro calcio e del nostro paese sta perdendo punti all’estero, dove i commenti al riguardo sono giustamente critici e risoluti. Il ministro della sport Vincenzo Spadafora ha parlato della situazione in un’intervista alla testata spagnola El Pais: “Condivido questa preoccupazione con quella del presidente della FIFA, Gianni Infantino, e con il presidente della FICG, Gabriele Gravina. Tutti abbiamo la volontà di affrontare questo problema in modo serio e definitivo. Non penso che l’Italia sia un Paese più razzista degli altri. L’eliminazione del razzismo dalla società è un processo lungo e costoso, che porteremo avanti, ma mi impegno a eliminarlo dagli stadi. Anche a costo di prendere decisioni impopolari. Quando arrivano le sanzioni, quando viene attuato un inasprimento delle regole, è normale che le persone siano infelici. Ma è giunto il momento per tutti di assumersi le proprie responsabilità: istituzioni, politica, federazioni e tifosi. È necessario capire subito che non c’è spazio per il razzismo, né nello sport né al di fuori. Presto incontrerò tutti i rappresentanti dello sport per condividere con loro un vero cambiamento, con sanzioni più severe e più efficaci. Il mio obiettivo è che siano i tifosi stessi ad allontanarsi dai vicini di posto che hanno comportamenti razzisti. Se non lo fanno per convinzione, almeno che non sia per comodità. Ho già alcune idee, ma prima voglio sedermi con tutti. La strada è ancora lunga, ma in questo paese è giunto il momento di fare un salto di qualità. Il calcio è divertente, ma anche un momento di crescita e un insegnamento della vita. Ed è quello che dovrebbe essere di nuovo“.

Foto: twitter Inter