Il Ministro Abodi: “Lo sport deve essere utile. Servono atleti e dirigenti che promuovano il rispetto”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, presente oggi ad un incontro del ciclo “Sky Up The Edit”, svoltosi al liceo Elsa Morante di Scampia a Napoli si è espresso sul problema razzismo, rilasciando le seguenti parole:

“Lo sport deve essere utile, di là delle decisioni che verranno prese oggi. Lo sport serve per assumerci, ognuno nel proprio ruolo, la responsabilità di rispettare l’altro. Non è un tema solo di tifosi. E’ un tema generale, di comunità, è un tema di rispetto e umanità. Va seguito non solo rimarcando il fatto negativo ma mostrando la strada positiva. Io quando ero presidente della Lega calcio di serie B mi resi conto che i calciatori non conoscevano bene le regole del calcio e facemmo un progetto di studio. Allo stesso modo non si conoscono regole del rispetto; se sei nel calcio professionistico devi porti il problema che i calciatori rispettino tutte le regole: c’è la campagna Uefa “respect” che adottammo ma quello che conta è promuovere e spiegare il rispetto del benessere nello stare insieme. Bisogna che tutti promuovano il rispetto, che non è scontato. Servono atleti, tecnici dirigenti, che rispettino il rispetto delle regole civili, dal razzismo ai problemi di parità di genere. Sono campi che dimostrano che dobbiamo continuare a insistere sulla formazione e il rispetto perché le degenerazioni siano eliminate”.

Foto: Wikipedia