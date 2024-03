Il Ministro dello Sport Abodi boccia San Siro: “Ad oggi non potrebbe ospitare le partite di Euro 2032”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, presente all’evento “Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi – L’esperienza delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026”, tenutosi a Milano, nello studio legale ADVANT Nctm, ha parlato dello stato dello stadio San Siro, dichiarando quanto segue:

“Noi continuiamo a pensare che San Siro debba ospitare le partite degli Europei 2032, ma attualmente non potrebbe farlo. Per come è ora, San Siro non è in grado di ospitare gli Europei del 2032. La scelta dei cinque stadi per Euro 2032 avverrà nel 2026. Stiamo cercando di mettere in campo ulteriori strumenti finanziari da inserire eventualmente in una nuova norma. Gli investimenti al momento non sembrano arrivare in doppia cifra, abbiamo nove-dieci progetti di stadi che stanno andando avanti con grande sofferenza. Milano nelle attuali condizioni non sarebbe in grado di ospitare il torneo. Si sta lavorando moltissimo per ospitare la finale di Champions League del 2027, il percorso da fare è tanto e si sta provando ad accelerare”.

Foto: Twitter Inter