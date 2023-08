Il Ministro Abodi sull’Arabia Saudita: “Serve una risposta internazionale da parte della Fifa”

Solo un mese fa il Ministro per lo sport Abodi nel corso di una conferenza stampa affermava che il “mercato è libero” e fosse pertanto difficile mettere dei paletti agli investimenti da parte dell’Arabia Saudita, sempre più intenzionata a diventare il nuovo centro del calcio mondiale.

Dopo l’exploit saudita avvenuto nel corso del mercato estivo (è di ieri l’acquisto di Neymar da parte dell’Al-Hilal, qui per leggere la notizia), Abodi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Non credo la risposta possa essere nazionale. Deve esserci una risposta internazionale. La FIFA deve far valere le sue regole per mantenere l’equilibrio competitivo. Il nostro campionato ha perso qualche campione, ma non credo subirà particolari contraccolpi”.

FOTO: Wikipedia