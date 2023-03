Il ministro Abodi: “Penalizzazione di 15 punti alla Juventus? Mi aspetto un processo trasparente”

Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i Giovani, è tornato a parlare del caso legato alla penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus, dopo il ricorso presentato dal club bianconero al Collegio di Garanzia. Ecco le sue parole a margine di un convegno presso l’università di Roma-Tor Vergata: “Da questo procedimento mi aspetto che ognuno deve fare la sua parte e, soprattutto, che sia un processo trasparente”.

Foto: Twitter Abodi