Il miliardario Wyss: “Abramovich nel panico, mi ha offerto il Chelsea. Sto valutando”

Pochi giorni fa Roman Abramovich ha annunciato l’intenzione di lasciare la guida del Chelsea a causa delle possibili sanzioni che potrebbero essere applicate nei suoi confronti in virtù del legame con Vladimir Putin. Intervistato dal quotidiano Blick, il miliardario svizzero Hansjörg Wyss ha parlato del suo possibile interesse per l’acquisto del club londinese.

Queste le sue parole: “Abramovich è uno dei più stretti consiglieri e amici di Putin. Come tutti gli altri oligarchi, anche lui è in preda al panico, sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra. Vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea, martedì io e altre tre persone abbiamo ricevuto un’offerta per l’acquisto del club”.

Wyss prosegue: “Ad oggi, non sappiamo il prezzo esatto di vendita. Posso ben immaginare di acquistare il Chelsea con dei partner, ma prima devo esaminare le condizioni generali. Ma quello che posso già dire è che sicuramente non farei una cosa del genere da solo, ma con un consorzio di sei o sette investitori. Ora devo aspettare qualche giorno, anche perché lui vuole rimborsati i 2 miliardi di sterline che il club gli deve”.

