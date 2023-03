Il Milan vola alle Final Four di Youth League per la prima volta nella storia: 2-0 all’Atletico Madrid

Il Milan stende l’Atletico Madrid di Fernando Torres e vola alle Final Four di Youth League a Syon. Stalmach firma l’1-0 su azione personale di Bakoune che arriva sul fondo e mette un cross al bacio per l’ungherese, il quale batte Iturbe con un bel destro. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa grazie a El Hilali, che sfrutta un assist di Chaka Traorè e una incertezza del portiere spagnolo, sfortunato nel rimpallo con il palo. I ragazzi di Abate entrano tra le migliori quattro per la prima volta. Appuntamento a Nyon (21-24 aprile) contro la vincente tra Real e Az Alkmaar, in campo domani.

Foto: Instagram UEFA Youth League