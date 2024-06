Il Milan va oltre Zirkzee: nuovi sondaggi per Lukaku

Dopo l’addio di Olivier Giroud direzione Los Angeles, il Milan è ancora alla ricerca del nuovo centravanti a cui affidare le chiavi dell’attacco. Dopo i primi tentativi per Joshua Zirkzee, i rossoneri stanno sondando anche altri profili. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport (ore 23.17), il club rossonero avrebbe avviato i contatti con il Chelsea per Romelu Lukaku. Rientrato dal prestito alla Roma, Romelu ha ancora due anni di contratto con i Blues e cerca una nuova sistemazione. Il Milan proverà a convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito, ipotesi che i Blues – al momento – non prendono in considerazione. Ricordiamo che su Big Rom c’è anche il Napoli: è pallino di Antonio Conte.

Foto: Instagram Roma