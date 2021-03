Milan, prova di forza: sbanca l’Olimpico con Kessie e Rebic (2-1), ora l’Inter è a quattro punti

Finisce 2-1 per il Milan il posticipo della 24a giornata di Serie A, tra i rossoneri e la Roma all’Olimpico. I rossoneri vincono dopo due ko consecutivi, tra cui il derby e restano a 4 punti dall’Inter. La Roma perde l’ennesima grande occasione. Partita bella ed equilibrata, con molte occasioni da una parte e dall’altra, vinta dal Milan, più freddo dei capitolini che ancora una volta, non riescono a vincere contro una diretta concorrente in classifica.

Gara subito vibrante: al 5′ gol annullato al Milan dal Var, su azione di calcio d’angolo. Ancora il Milan pericoloso al 27′ con Simon Kjaer che incorna sul corner arrivato nell’area piccola ma il pallone si stampa sul palo sinistro. Non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere.

Al 29′ gol annullato alla Roma per fuorigioco. I giallorossi spingono e nel finale di tempo hanno un’altra ottima occasione per chiudere il primo tempo in vantaggio.

Al 42′ arriva l’episodio che cambia la gara: fallo ingenuo, pestone di Fazio su Calabria. Calcio di rigore, molto contestato dalla Roma. Kessiè non sbaglia per l’1-0 Milan. Si va all’intervallo con i rossoneri avanti all’Olimpico.

Nella ripresa gara che continua ad andare avanti a ritmi altissimi. Al 50′, pareggio della Roma con il decimo gol in stagione per Jordan Veretout. Percussione di Spinazzola, la difesa del Milan s’abbassa troppo e il francese ha tutto il tempo di mirare e segnare al giro all’angolino. 1-1 al 50′.

Al 58′ nuovo vantaggio del Milan con un bel gol di Rebic. Palla persa dalla Roma in uscita, il croato con una bella piroetta si beve Mancini e di sinistro batte Pau Lopez per il 2-1 rossonero.

Nel finale Fonseca le prova tutte, dentro El Shaarawy, Pedro e Bruno Peres. Grandi occasioni sia per i capitolini per pareggiare che per il Milan di chiuderla sul 3-1.

