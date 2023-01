Il Milan sul portiere Raveyre. La notizia arriva dalla Francia

Il Milan sta pensando al nuovo giovane promettente portiere del Saint-Etienne, Noah Raveyre . Anche questa notizia ha una fonte francese (che come sempre specifichiamo). Stando quanto riportato da Le 10 Sport nel primo pomeriggio, Maldini e Massara vorrebbero chiudere l’operazione già a gennaio. Ma c’è distanza sulla valutazione con il club francese. Infatti, il Saint-Etienne valuta il cartellino del portiere 1 milione di euro. Una cifra che, considerando il contratto in scadenza e l’inesperienza a livello professionistico, appare elevata per i dirigenti rossoneri. Reveyre, 182 cm per 75 chili. Fa dell’ esplosività la sua caratteristica principale, compensando così i centimetri “mancanti” rispetto ai portieri di oggi. In questa stagione ha collezionato 1 presenza, per un totale di 22 minuti contro il Le Havre, nella sconfitta per 6-0.

Foto: Instagram Raveyre