Il Milan stende il Celtic, prima gioia europea per Hauge

Un bel Milan è pronto a rientrare in Italia con tre punti preziosi dopo la trasferta a Glasgow contro il Celtic nell’esordio in Europa League. I rossoneri guidati da Pioli con il solito Ibra schierato in attacco, sono passati in vantaggio al 14′ con Krunic al suo primo gol con la maglia del Milan. Al 42′ il raddoppio con Brahim Diaz che da centro area beffa l’estremo difensore degli scozzesi. Nella ripresa ci pensa Elyounoussi ad accorciare le distanze prima del 3-1 rossonero firmato da Hauge al 92′ in pieno recupero che festeggia così la sua prima marcatura italiana.

Foto. twitter Milan