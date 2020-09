Il Milan si gode Brahim Diaz: “Chi ben comincia…”

Ha già stregato tutti, col suo passo veloce e la sua capacità realizzativa. Brahim Diaz è il nuovo gioiellino in casa Milan. Sua la rete del 2-0 di ieri a Crotone. Primo gol in maglia rossonera alla sua terza presenza; la prima da titolare. Ecco perché la squadra lo ha celebrato con un tweet: “Chi ben comincia… Primo gol alla prima da titolare per Diaz”.

First start, first goal ⚽ @Brahim starting as he means to go on 👏🏻

Chi ben comincia… 👏🏻

Primo gol alla prima da titolare per Díaz ⚽ #SempreMilan #CrotoneMilan pic.twitter.com/fYmDsiKWb3

— AC Milan (@acmilan) September 28, 2020