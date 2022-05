Il Milan si complimenta con Ancelotti: “Congratulazioni per la vittoria”

Alla luce della vittoria del Real Madrid contro il Liverpool di ieri sera, che è valsa la conquista della Champions League, il Milan pubblica su Twitter un post di congratulazioni per il suo ex tecnico: “Congratulazioni al Real Madrid di Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League”

Congratulations to @MrAncelotti's @realmadrid on winning the @ChampionsLeague 👏 Congratulazioni al Real Madrid di Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions League 👏 — AC Milan (@acmilan) May 29, 2022

Foto: Twitter Real Madrid