Il Milan si addormenta nella ripresa e Udogie (gol contestato) lo punisce: 1-1

Altra frenata del Milan nella corsa allo scudetto. Questa volta è l’Udinese a gelare i rossoneri, con l‘1-1 finale a ‘San Siro’.

I rossoneri avevano chiuso la prima frazione in vantaggio, grazie ad un bel gol di Leao su assist di Calabria. Nella ripresa, però, la spinta offensiva del Milan si è affievolita. Ne ha approfittato di conseguenza l’Udinese, che man mano ha preso campo fino al gol del pari di Udogie al 66′: Deulofeu prova il tiro, ma una deviazione serve Pereyra, che mette al centro per Udogie che spedisce in fondo al sacco.

Grandi le proteste del Milan nell’occasione, con i rossoneri che lamentano un tocco di mani del friulano. Il signor Marchetti, consultatosi con il VAR, ha lasciato proseguire. Nei restanti 25 minuti non è successo più nulla, con Pioli che ha anche provato sul finale la carta Maldini. Un Milan addormentato ha, così, gettato un’altra buona occasione.

