Il Milan senza problemi: 3-0 a Empoli, primo gol in Serie A di Chaka Traorè

Settimana perfetta per Chaka Traorè. Il giovane classe 2004 sigla il suo primo gol in Serie A – il secondo in pochi giorni dopo la rete di martedì scorso contro il Cagliari in Coppa Italia – su assist di Pulisic, e permette al Milan di ritrovare la vittoria fuori casa dopo tre mesi. Decisive nel primo tempo le reti di Leao e Giroud su calcio di rigore. I rossoneri rimangono saldi al terzo posto a -4 dalla Juventus, i toscani invece restano in piena zona retrocessione. Attesa per gli esami strumentali di Florenzi, uscito nel primo tempo per un problema agli adduttori.

Foto: Instagram AC Milan