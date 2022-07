Il Milan saluta Kessie: “Insieme siamo tornati campioni, buona fortuna Franck”

Dopo l’ufficialità della firma con il Barcellona, arrivata in mattinata, il Milan ha voluto affidare ai social un messaggio di saluti per Franck Kessie: “Insieme siamo tornati ad essere Campioni d’Italia: buona fortuna, Franck!”.

Questo il messaggio social del club campione d’Italia.

ℎ , !

Together we made it back on top of Italy. Best of luck, Mr President!

Insieme siamo tornati ad essere Campioni d’Italia: buona fortuna, Franck! #SempreMilan pic.twitter.com/5CDXEtRpxG

— AC Milan (@acmilan) July 4, 2022